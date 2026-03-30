Descontinuado
BHD530/03
2300 W
Tecnología ThermoShield
Mineral/cuidado iónico 2 veces mayor*
3 ajustes de calor, 2 de velocidad
El sensor de detección de sobrecalentamiento optimiza y controla activamente la temperatura del aire, protegiendo el cabello frente a los daños** causados por el sobrecalentamiento. Disfruta de una experiencia de secado sin estrés con la tecnología ThermoShield.
Un flujo de aire más potente de 2300 W hace que el secado sea un 20%** más rápido, al tiempo que sigue protegiendo el cabello.
El motor de alto rendimiento de este secador se ha desarrollado para el mercado profesional. Genera una velocidad de aire de hasta 110 km/h****, para un secado rápido y un estilo impresionante.
en comparación con BHD350 en el ajuste superior
Ajuste ThermoShield
en comparación con un secador básico
Probado en el laboratorio de Philips con la boquilla en el ajuste superior
Mineral iónico tras 6 meses de exposición a rayos UV