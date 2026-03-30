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  • Secado rápido sin daños por calor**
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Descontinuado

5000 SeriesSecador

BHD530/03

Secado rápido sin daños por calor**
La tecnología ThermoShield te ofrece la protección definitiva frente a daños por calor, ya que controla activamente la temperatura del aire del secador hasta un nivel óptimo.
Ver todos los beneficios

con tecnología ThermoShield

Secado rápido sin daños por calor**

  • 2300 W

  • Tecnología ThermoShield

  • Mineral/cuidado iónico 2 veces mayor*

  • 3 ajustes de calor, 2 de velocidad

Tecnología ThermoShield para una protección definitiva frente al calor

Tecnología ThermoShield para una protección definitiva frente al calor

El sensor de detección de sobrecalentamiento optimiza y controla activamente la temperatura del aire, protegiendo el cabello frente a los daños** causados por el sobrecalentamiento. Disfruta de una experiencia de secado sin estrés con la tecnología ThermoShield.

Secado un 20%*** más rápido con un potente flujo de aire de 2300 W

Secado un 20%*** más rápido con un potente flujo de aire de 2300 W

Un flujo de aire más potente de 2300 W hace que el secado sea un 20%** más rápido, al tiempo que sigue protegiendo el cabello.

Un potente motor crea velocidades de aire de hasta 110 km/h****

Un potente motor crea velocidades de aire de hasta 110 km/h****

El motor de alto rendimiento de este secador se ha desarrollado para el mercado profesional. Genera una velocidad de aire de hasta 110 km/h****, para un secado rápido y un estilo impresionante.

Especificaciones técnicas

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Avisos legales

  1. en comparación con BHD350 en el ajuste superior

  2. Ajuste ThermoShield

  3. en comparación con un secador básico

  4. Probado en el laboratorio de Philips con la boquilla en el ajuste superior

  5. Mineral iónico tras 6 meses de exposición a rayos UV