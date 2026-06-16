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StraightCare Essential Plancha ThermoProtect
Asistencia técnica
BHS376/00
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Manual de información importante
Argentinian Safety Approval Certificate - English (US)
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¿Dónde se encuentran el número de modelo y de serie del moldeador Philips?
¿Puedo enrollar el cable alrededor de mi moldeador de Philips después de utilizarlo?
¿Puedo dañar mi pelo al rizarlo o alisarlo?
¿Qué hace la función de iones del moldeador Philips?
¿Está mi moldeador de Philips libre de amianto?
¿Cómo se limpia el moldeador Philips?
¿Es normal que mi plancha de pelo Philips emita un sonido de chisporroteo?
El moldeador Philips desprende un olor extraño
Mi moldeador Philips genera vapor
Mi moldeador Philips se apaga solo
Mi plancha Philips no me alisa el pelo
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