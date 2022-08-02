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Eliminación del vello
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Satinelle Essential Depiladora con cable compacta
Descontinuado
Asistencia técnica
BRE255/00
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Declaración de conformidad de Reino Unido - English (US)
Instrucciones de uso
Todas (6)
¿Se pueden dañar los vasos linfáticos de las axilas al utilizar la depiladora?
¿Puedo enjuagar los productos de depilación de Philips?
¿Cómo uso los accesorios de mi depiladora Philips?
¿Dónde veo el número de serie y modelo de mi depiladora de Philips?
¿Puedo viajar con mi producto de arreglo personal o belleza de Philips?
¿Cómo cambio la posición de velocidad de mi afeitadora Philips?
Mi depiladora de Philips hace mucho ruido
Se me irrita la piel después de utilizar la depiladora Philips
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