Descontinuado
BRE610/00
Para piernas, cuerpo y cara
1 accesorio
Sin cable y recargable
Diseño de mango en forma de S
El mango ergonómica es fácil de sujetar y dirigir para obtener un control máximo y un alcance óptimo en todas las zonas del cuerpo.
El exclusivo cabezal de nuestra depiladora está fabricado con un material cerámico rugoso que atrapa con firmeza hasta el vello más fino.
Cabezal de depilación extra ancho para cubrir más piel con cada pasada y eliminar el pelo de forma más rápida
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