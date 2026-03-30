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  • Atrapa con firmeza hasta el vello más fino
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  • Atrapa con firmeza hasta el vello más fino
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Descontinuado

Satinelle AdvancedDepiladora Wet & Dry

BRE610/00

1 premio

Atrapa con firmeza hasta el vello más fino
El mango en forma de S te ayuda a pasarla por todo el cuerpo. El cabezal ancho con discos cerámicos depila hasta el vello más fino a ras de piel para unos resultados rápidos y duraderos. Uso en seco y en húmedo con un accesorio.
Ver todos los beneficios

Fácil de usar para unos resultados duraderos sin esfuerzo

Atrapa con firmeza hasta el vello más fino

  • Para piernas, cuerpo y cara

  • 1 accesorio

  • Sin cable y recargable

  • Diseño de mango en forma de S

Mango con forma de "S" para facilitar el manejo en todas las zonas del cuerpo

El mango ergonómica es fácil de sujetar y dirigir para obtener un control máximo y un alcance óptimo en todas las zonas del cuerpo.

Cabezal de depilación de exclusivo material cerámico para un mejor agarre

Cabezal de depilación de exclusivo material cerámico para un mejor agarre

El exclusivo cabezal de nuestra depiladora está fabricado con un material cerámico rugoso que atrapa con firmeza hasta el vello más fino.

Cabezal de depilación extra ancho

Cabezal de depilación extra ancho

Cabezal de depilación extra ancho para cubrir más piel con cada pasada y eliminar el pelo de forma más rápida

Especificaciones técnicas

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Premios

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