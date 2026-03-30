Descontinuado
BRE640/00
Para piernas, cuerpo y cara
Discos cerámicos que atrapan vello fino
Diseño de mango en forma de S
+ 8 accesorios
Nuestro exclusivo cabezal de depilación está fabricado con una superficie de cerámica texturizada que extrae suavemente incluso el vello más fino, cuatro veces más corto en comparación con la cera. Además, ahora posee una mayor rotación del disco (2200 rpm) para una eliminación del vello más rápida.
Cabezal de depilación extra ancho para cubrir más piel con cada pasada y eliminar el pelo de forma más rápida
El mango ergonómico en forma de S ayuda a pasarla fácilmente por todo el cuerpo con un control máximo y un mayor alcance con movimientos naturales y precisos.
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