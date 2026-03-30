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  • Nuestra depilación más rápida, incluso del vello más fino
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  • Nuestra depilación más rápida, incluso del vello más fino
  • Nuestra depilación más rápida, incluso del vello más fino
  • Nuestra depilación más rápida, incluso del vello más fino
  • Nuestra depilación más rápida, incluso del vello más fino
  • Nuestra depilación más rápida, incluso del vello más fino
  • Nuestra depilación más rápida, incluso del vello más fino
  • Nuestra depilación más rápida, incluso del vello más fino
  • Nuestra depilación más rápida, incluso del vello más fino
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Nuestra depilación más rápida, incluso del vello más fino
  • Nuestra depilación más rápida, incluso del vello más fino
  • Nuestra depilación más rápida, incluso del vello más fino
  • Nuestra depilación más rápida, incluso del vello más fino
  • Nuestra depilación más rápida, incluso del vello más fino
  • Nuestra depilación más rápida, incluso del vello más fino
  • Nuestra depilación más rápida, incluso del vello más fino

Descontinuado

Satinelle PrestigeDepiladora Wet & Dry

BRE650/00

Nuestra depilación más rápida, incluso del vello más fino
Nuestra depiladora más rápida cuenta con discos cerámicos únicos que giran a una velocidad nunca antes vista y atrapan con firmeza hasta el vello más fino y corto. Ahora vas a poder suavizar la piel de todo tu cuerpo, antes y después de la depilación.
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Cuatro rutinas de cuidado corporal

Nuestra depilación más rápida, incluso del vello más fino

  • Para piernas, cuerpo y cara

  • Discos cerámicos atrapan el vello fino

  • Cuatro rutinas de cuidado corporal

  • Más 8 accesorios

Cabezal de depilación de exclusivo material cerámico para un mejor agarre

Cabezal de depilación de exclusivo material cerámico para un mejor agarre

Nuestro exclusivo cabezal de depilación está fabricado con una superficie de cerámica texturizada que extrae suavemente incluso el vello más fino, cuatro veces más corto en comparación con la cera. Además, ahora posee una mayor rotación del disco (2200 rpm) para una eliminación del vello más rápida.

Cabezal extra ancho de depiladora

Cabezal extra ancho de depiladora

El cabezal extra ancho de la depiladora abarca más piel en cada pasada para proporcionar una depilación más rápida.

Diseño galardonado*

Diseño galardonado* para eliminar el vello sin esfuerzo

Especificaciones técnicas

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Avisos legales

  1. Premio al diseño IF 2016