Descontinuado
BRE650/00
Para piernas, cuerpo y cara
Discos cerámicos atrapan el vello fino
Cuatro rutinas de cuidado corporal
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Nuestro exclusivo cabezal de depilación está fabricado con una superficie de cerámica texturizada que extrae suavemente incluso el vello más fino, cuatro veces más corto en comparación con la cera. Además, ahora posee una mayor rotación del disco (2200 rpm) para una eliminación del vello más rápida.
El cabezal extra ancho de la depiladora abarca más piel en cada pasada para proporcionar una depilación más rápida.
Diseño galardonado* para eliminar el vello sin esfuerzo
Premio al diseño IF 2016