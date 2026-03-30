Descontinuado
BRE700/00
Para piernas y cuerpo
Uso sin cable
+3 accesorios
La tecnología de doble acción sincroniza pinzas cerámicas largas en acciones continuas para agarrar y eliminar pelos de tan solo 0,5 mm. El cabezal depilador ancho con pinzas un 50 % más largas elimina más vello de una pasada*. Prepárate para semanas de suavidad sin complicaciones.
Nuestras pinzas también giran más veces por minuto que la Braun Silk-épil 9.
32 pinzas cerámicas hechas de material hipoalergénico para un tratamiento cómodo. Se deslizan fácilmente sobre la piel con menos fricción y más contacto con la piel*. Una sensación de suavidad única, en opinión del 91% de las mujeres**.
en comparación con Philips Satinelle Advanced y Satinelle Prestige
CLT en Alemania N=153, 2019