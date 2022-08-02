Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano
Eliminación del vello
Todas las series
Epilator Series 8000 Depiladora Wet & Dry
Descontinuado
Asistencia técnica
BRE700/00
Ir a la tienda
Registra tu producto
Registra tu producto en un plazo de 90 días a partir de la fecha de compra y obtén la garantía ampliada (puede que se apliquen condiciones).
Declaración de conformidad de Reino Unido - English (US)
Argentinian Safety Approval Certificate - English (US)
Todas (9)
¿Se pueden dañar los vasos linfáticos de las axilas al utilizar la depiladora?
¿Debo usar mi depiladora o afeitadora femenina Philips con la piel húmeda o seca?
¿Puedo viajar con mi producto de arreglo personal o belleza de Philips?
¿Se puede usar la lámina de afeitado en todo el cuerpo?
¿Puedo enjuagar los productos de depilación de Philips?
Mi depiladora de Philips no se carga
Mi batidora de Philips no funciona
La depiladora Philips no elimina el vello correctamente
Comprueba los términos de la garantía e inicia una solicitud de sustitución o reparación del producto
Buscar un centro de servicio
Encuentre centros de servicio cerca de usted para obtener reparaciones, diagnósticos y piezas originales
Garantía
Consulte la política de garantía, el plazo y las condiciones para su producto.
Contacto con Philips
Estaremos encantados de ayudarte.