Adaptada para usarla con seguridad en la comodidad de tu hogar

Philips Lumea utiliza una innovadora tecnología basada en la luz llamada IPL (del inglés, Intensed Pulsed Light, luz pulsada intensa) que tiene su origen en los salones de belleza profesionales. Philips adaptó esta tecnología para que podás utilizarla eficazmente en la comodidad y seguridad de tu casa. Philips colaboró con especialistas en la piel para desarrollar esta tecnología. Durante más de 10 años, Philips realizó una investigación exhaustiva sobre las consumidoras de la tecnología IPL, en más de 2000 mujeres.