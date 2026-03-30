Descontinuado
BRI863/00
Para uso en cuerpo y rostro
10 minutos para tratar medias piernas
<gt/>200.000 pulsaciones de luz + funda
Con sensor SmartSkin
Philips Lumea utiliza una innovadora tecnología basada en la luz llamada IPL (del inglés, Intensed Pulsed Light, luz pulsada intensa) que tiene su origen en los salones de belleza profesionales. Philips adaptó esta tecnología para que podás utilizarla eficazmente en la comodidad y seguridad de tu casa. Philips colaboró con especialistas en la piel para desarrollar esta tecnología. Durante más de 10 años, Philips realizó una investigación exhaustiva sobre las consumidoras de la tecnología IPL, en más de 2000 mujeres.
Philips Lumea aplica ligeras pulsaciones de luz sobre la raíz del vello. Como consecuencia, la cantidad de vello corporal que crece disminuye gradualmente. La repetición del tratamiento deja la piel sin vello y suave al tacto.
Nuestros estudios clínicos demostraron una reducción del vello importante con tan solo cuatro tratamientos cada dos semanas, lo que permite conseguir una piel suave y sin vello. Para mantener estos resultados, simplemente repetí el tratamiento cuando sea necesario. El tiempo entre tratamientos puede variar según tu crecimiento del vello. - Para ampliar esta imagen, hacé clic en la imagen en la galería de imágenes en la parte superior de esta página
Premios
frente a SC1981, SC1982, SC1983 y SC1984