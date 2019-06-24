Descontinuado
BT150B/00
Fiesta en la piscina. Fiesta en la ducha. Tu fiesta.
En cualquier lugar y momento. Este altavoz Bluetooth resistente al agua ofrece bajos potentes en un formato pequeño y un sonido sorprendentemente intenso. Disfruta de ocho horas de reproducción y entrada de audio. Desde la piscina hasta la ducha, vive tu fiesta.
Bluetooth
Negra
En la piscina, junto al lago o en la ducha. Este altavoz con clasificación IPX7 resistente al agua flota y soporta la inmersión a profundidades de hasta 1 m durante un máximo de 30 minutos.
La batería te permite 8 horas de reproducción en una carga completa. La carga se realiza en aproximadamente 3 horas y es muy fácil a través del cable micro USB incluido.
Controla la música con los botones del lateral del altavoz. Pulsa para reproducir y pulsa dos veces los botones para subir/bajar el volumen para omitir pistas. La rejilla de altavoz tiene luces LED que brillan en azul fijo o parpadean en colores aleatorios.