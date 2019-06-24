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altavoz portátil inalámbrico

BT150W/00

Fiesta en la piscina. Fiesta en la ducha. Tu fiesta.

En cualquier lugar y momento. Este altavoz Bluetooth resistente al agua ofrece bajos potentes en un formato pequeño y un sonido sorprendentemente intenso. Disfruta de ocho horas de reproducción y entrada de audio. Desde la piscina hasta la ducha, vive tu fiesta.

Ver todos los beneficios

Fiesta en la piscina. Fiesta en la ducha. Tu fiesta.

  • Bluetooth

  • Blanco

Resistente al agua a 1 m durante un máximo de 30 minutos. Clasificación IPX7

En la piscina, junto al lago o en la ducha. Este altavoz con clasificación IPX7 resistente al agua flota y soporta la inmersión a profundidades de hasta 1 m durante un máximo de 30 minutos.

8 horas de reproducción. Carga a través de USB. Cable micro USB incluido

La batería te permite 8 horas de reproducción en una carga completa. La carga se realiza en aproximadamente 3 horas y es muy fácil a través del cable micro USB incluido.

Botones en el altavoz para reproducir y volumen/omitir pistas

Controla la música con los botones del lateral del altavoz. Pulsa para reproducir y pulsa dos veces los botones para subir/bajar el volumen para omitir pistas. La rejilla de altavoz tiene luces LED que brillan en azul fijo o parpadean en colores aleatorios.

Especificaciones técnicas

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