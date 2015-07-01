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Descontinuado

altavoz portátil inalámbrico

BT2200B/00

Un altavoz tan intrépido como tú

Este resistente altavoz inalámbrico portátil resistente al agua puede ir contigo a donde sea. Llueva, nieve, truene o haga sol, dentro o fuera... seguirá sonando como nunca, debido a su resistencia.

Ver todos los beneficios

Un altavoz tan intrépido como tú

  • Bluetooth®

  • Micrófono integrado para llamadas

  • Batería recargable

Utiliza tu propia correa para llevarlo a cualquier parte

Transferencia inalámbrica mediante Bluetooth

Transferencia inalámbrica mediante Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance, sólida y de bajo consumo. La tecnología permite una fácil conexión inalámbrica a iPod/iPhone/iPad u otros dispositivos Bluetooth, como smartphones, tabletas o incluso portátiles. Por eso, puedes disfrutar fácilmente de tu música favorita, el sonido de los vídeos o los juegos de forma inalámbrica con este altavoz.

Resistente, resistente al agua y flotante, para el exterior

Resistente, resistente al agua y flotante, para el exterior

Especificaciones técnicas

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