Descontinuado
BT3206/14
posiciones con precisión de 1 mm
Cuchillas de acero inoxidable
45 min de uso sin cable/10 h de carga
Sistema Lift & Trim
Perfecto para la barba de varios días, el barbero de Philips cuenta con nuestro nuevo sistema Lift & Trim: un peine-guía que levanta y guía los vellos al nivel de las cuchillas para obtener un corte uniforme.
Las cuchillas autoafilables de acero del barbero Philips 3000 mantienen su afilado y un rendimiento como el primer día para ofrecer un recorte perfecto y protector en todo momento.
Las cuchillas, que se han diseñado para evitar los arañazos y la irritación, cuentan con puntas redondeadas para un contacto más suave con la piel.
El sistema Lift & Trim corta un 30 % más rápido en comparación con el modelo anterior de Philips