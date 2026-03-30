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Descontinuado

Beardtrimmer series 3000Barbero

BT3206/14

Barba de 3 días fácilmente
Este recortador con el innovador sistema Lift & Trim eleva y captura más pelos que crecen pegados para ofrecer unos resultados de corte eficaces y uniformes. Así te permite conseguir esa barba de 3 días, una barba corta o una barba larga perfecta.
Ver todos los beneficios

El sistema Lift & Trim corta un 30 % más rápido*

Barba de 3 días fácilmente

  • posiciones con precisión de 1 mm

  • Cuchillas de acero inoxidable

  • 45 min de uso sin cable/10 h de carga

  • Sistema Lift & Trim

Recorta de forma uniforme y captura el vello que crece adherido

Recorta de forma uniforme y captura el vello que crece adherido

Perfecto para la barba de varios días, el barbero de Philips cuenta con nuestro nuevo sistema Lift & Trim: un peine-guía que levanta y guía los vellos al nivel de las cuchillas para obtener un corte uniforme.

Consigue un corte perfecto pero seguro

Consigue un corte perfecto pero seguro

Las cuchillas autoafilables de acero del barbero Philips 3000 mantienen su afilado y un rendimiento como el primer día para ofrecer un recorte perfecto y protector en todo momento.

Cuchillas respetuosas con la piel para una mayor suavidad

Cuchillas respetuosas con la piel para una mayor suavidad

Las cuchillas, que se han diseñado para evitar los arañazos y la irritación, cuentan con puntas redondeadas para un contacto más suave con la piel.

Especificaciones técnicas

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Avisos legales

  1. El sistema Lift & Trim corta un 30 % más rápido en comparación con el modelo anterior de Philips