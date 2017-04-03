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Qué no pare la música
Mi música nunca se detiene. El altavoz portátil inalámbrico Everplay reproduce todo el tiempo sin ningún tipo de interrupción gracias a la intensidad de la conexión Bluetooth y a las opciones de carga intuitivas. Su materiales exclusivos hacen que sea atractivo, así como extremadamente duradero.
4 W, 8 horas
Bluetooth de largo alcance
Resistente al agua y al polvo
Correa para USB incluida
Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica, sólida y de bajo consumo. La tecnología permite una fácil conexión inalámbrica a iPod/iPhone/iPad u otros dispositivos Bluetooth, como smartphones, tabletas o incluso portátiles. Por eso, puedes disfrutar fácilmente de tu música favorita, el sonido de los vídeos o los juegos de forma inalámbrica con este altavoz.
La función que evita los cortes permite reproducir música con una alta calidad, incluso cuando la batería está baja. Acepta un intervalo de señales de entrada que va de 300 mV a 1000 mV y mantiene los altavoces a salvo de daños por distorsión. Esta función integrada controla la señal musical cuando atraviesa el amplificador y mantiene los picos dentro del rango del amplificador, evitando la distorsión del audio provocada por los cortes sin afectar a la potencia. La capacidad de un altavoz portátil para reproducir picos musicales disminuye con la energía de la batería, pero la función que evita los cortes reduce los picos causados por la batería baja, manteniendo la música libre de distorsiones.
Muévete con toda libertad con el smartphone, sin tener que preocuparte por que se pare la música. El altavoz EverPlay ofrece una conexión Bluetooth increíblemente estable y de largo alcance de hasta 30 metros, tres veces más alcance que los estándares del sector. Los altavoces están equipados con una antena de gran sensibilidad y un filtro de radiofrecuencia para reducir las interferencias de fondo.