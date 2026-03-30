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  • Sonido incomparable en la palma de tu mano
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Descontinuado

Parlante portátil inalámbrico

BT50A/00

Sonido incomparable en la palma de tu mano
Disfrutá del día al ritmo de la música emitida desde un altavoz inalámbrico compacto, redondo y fácil de transportar. La variedad de sus llamativos colores te permite optar por el que mejor se ajusta a tu estilo y con su batería recargable incorporada podés disfrutar de la música donde quiera que vayas.
Ver todos los beneficios

Sonido incomparable en la palma de tu mano

  • Bluetooth®

  • Batería recargable

  • 2 W

Transferencia inalámbrica mediante Bluetooth

Transferencia inalámbrica mediante Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance, sólida y de bajo consumo. La tecnología permite una fácil conexión inalámbrica a iPod/iPhone/iPad u otros dispositivos Bluetooth, como smartphones, tabletas o incluso portátiles. Por eso, puedes disfrutar fácilmente de tu música favorita, el sonido de los vídeos o los juegos de forma inalámbrica con este altavoz.

Función que evita los cortes para un sonido potente y sin distorsiones

Función que evita los cortes para un sonido potente y sin distorsiones

La función que evita los cortes permite reproducir música con una alta calidad, incluso cuando la batería está baja. Acepta un intervalo de señales de entrada que va de 300 mV a 1000 mV y mantiene los altavoces a salvo de daños por distorsión. Esta función integrada controla la señal musical cuando atraviesa el amplificador y mantiene los picos dentro del rango del amplificador, evitando la distorsión del audio provocada por los cortes sin afectar a la potencia. La capacidad de un altavoz portátil para reproducir picos musicales disminuye con la energía de la batería, pero la función que evita los cortes reduce los picos causados por la batería baja, manteniendo la música libre de distorsiones.

Entrada de audio para conectar prácticamente cualquier dispositivo electrónico

Entrada de audio para conectar prácticamente cualquier dispositivo electrónico

Especificaciones técnicas

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