Diseño duradero: a prueba de golpes, polvo y agua (IP57)

El altavoz EverPlay es extremadamente duradero y es resistente al agua, al polvo y a los golpes. El polvo no puede interferir en el funcionamiento del altavoz. Puede soportar una inmersión en el agua de hasta 1 metro durante un máximo de 30 minutos. Esto significa que una sesión en la ducha, una lluvia imprevista o un chapuzón rápido no causarán daños. En la designación a prueba a golpes, este producto se ha probado en una "cámara de tortura" y se ha sometido a una prueba pivotante de rodadura con una simulación de vida útil de 5 años. Everplay es realmente resistente.