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altavoz portátil inalámbrico

BT6900A/00

Qué no pare la música

Mi música nunca se detiene. El altavoz portátil inalámbrico Everplay reproduce todo el tiempo sin ningún tipo de interrupción gracias a la intensidad de la conexión Bluetooth y a las opciones de carga intuitivas. Su materiales exclusivos hacen que sea atractivo, así como extremadamente duradero.

Ver todos los beneficios

Qué no pare la música

  • 10 W, 10 horas

  • Bluetooth de largo alcance

  • Resistente al agua y al polvo

  • Opción de carga rápida

La carga rápida recarga el altavoz tres veces más rápido

La carga rápida recarga el altavoz tres veces más rápido

Normalmente la carga del altavoz lleva algún tiempo. El altavoz EverPlay ofrece una opción de carga rápida que puede cargar el altavoz tres veces más rápido que un adaptador USB normal. Usando el adaptador Qualcomm Quick-Charge (no incluido), que se utiliza normalmente en nuevos teléfonos Android para cargar el altavoz, el tiempo de carga es mucho más rápido.

Diseño duradero: a prueba de golpes, polvo y agua (IP57)

Diseño duradero: a prueba de golpes, polvo y agua (IP57)

El altavoz EverPlay es extremadamente duradero y es resistente al agua, al polvo y a los golpes. El polvo no puede interferir en el funcionamiento del altavoz. Puede soportar una inmersión en el agua de hasta 1 metro durante un máximo de 30 minutos. Esto significa que una sesión en la ducha, una lluvia imprevista o un chapuzón rápido no causarán daños. En la designación a prueba a golpes, este producto se ha probado en una "cámara de tortura" y se ha sometido a una prueba pivotante de rodadura con una simulación de vida útil de 5 años. Everplay es realmente resistente.

Indicador de batería para ver fácilmente el nivel de energía

Indicador de batería para ver fácilmente el nivel de energía

Por último, se trata de un altavoz Bluetooth que proporciona una forma sencilla y clara de ver la cantidad de alimentación restante. Con EverPlay, solo tienes que pulsar el botón de encendido/apagado para ver cuánta batería queda.

Especificaciones técnicas

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