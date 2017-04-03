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Qué no pare la música
Mi música nunca se detiene. El altavoz portátil inalámbrico Everplay reproduce todo el tiempo sin ningún tipo de interrupción gracias a la intensidad de la conexión Bluetooth y a las opciones de carga intuitivas. Su materiales exclusivos hacen que sea atractivo, así como extremadamente duradero.
10 W, 10 horas
Bluetooth de largo alcance
Resistente al agua y al polvo
Opción de carga rápida
El material DuraFit que cubre el altavoz proporciona ventajas funcionales y estéticas. Con el revestimiento superior de goma que cubre un tejido con un toque de color a juego, el material antideslizante, resistente a los arañazos y lavable ofrece una protección adicional con un diseño exclusivo de rombos que también le da un estilo moderno y sofisticado.
La función que evita los cortes permite reproducir música con una alta calidad, incluso cuando la batería está baja. Acepta un intervalo de señales de entrada que va de 300 mV a 1000 mV y mantiene los altavoces a salvo de daños por distorsión. Esta función integrada controla la señal musical cuando atraviesa el amplificador y mantiene los picos dentro del rango del amplificador, evitando la distorsión del audio provocada por los cortes sin afectar a la potencia. La capacidad de un altavoz portátil para reproducir picos musicales disminuye con la energía de la batería, pero la función que evita los cortes reduce los picos causados por la batería baja, manteniendo la música libre de distorsiones.
Gracias a una gran área de radiación de graves, el parlante EverPlay te ofrece un gran sonido desde un formato compacto. Proporciona extensión y refuerzo para graves adicionales.