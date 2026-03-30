Descontinuado
BT7201/15
Ajuste de precisión de 0,5 mm
Cuchillas completamente de metal
60 min de uso sin cable/1 h de carga
Captura hasta el 90%* del vello
Recortate la barba, el bigote y las patillas sin ensuciar nada. Su potente sistema de aspiración va capturando el vello mientras recortás, de forma sencilla y limpia.
Recortate la barba en una sola pasada. Nuestro innovador sistema Lift & Trim levanta todos los vellos y los guía hacia las cuchillas de acero inoxidable con doble afilado. El resultado es un afeitado o barba corta uniforme en una sola pasada.
Las resistentes cuchillas de acero cuentan con un doble afilado para ofrecer gran durabilidad y cortar hasta el vello más grueso. Además, se afilan automáticamente al rozarse entre ellas durante el recorte.
Premios
Probado en entorno de laboratorio en alfombrillas de pelo