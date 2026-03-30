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  • Recortador limpio con sistema de aspiración
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  • Recortador limpio con sistema de aspiración
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Descontinuado

Beardtrimmer series 7000Cortabarba con sistema de aspiración

BT7201/15

2 Premios

Recortador limpio con sistema de aspiración
Recortate la barba, el bigote y las patillas sin ensuciar nada. Su potente sistema de aspiración va capturando el vello mientras recortás, de forma sencilla y limpia.
Ver todos los beneficios

Sistema de aspiración integrado que captura hasta el 90% del vello recortado*

Recortador limpio con sistema de aspiración

  • Ajuste de precisión de 0,5 mm

  • Cuchillas completamente de metal

  • 60 min de uso sin cable/1 h de carga

  • Captura hasta el 90%* del vello

Garantizado: menos complicaciones con aspiración integrada

Garantizado: menos complicaciones con aspiración integrada

Recortate la barba, el bigote y las patillas sin ensuciar nada. Su potente sistema de aspiración va capturando el vello mientras recortás, de forma sencilla y limpia.

Levanta y guía el vello para un recorte uniforme sencillo

Levanta y guía el vello para un recorte uniforme sencillo

Recortate la barba en una sola pasada. Nuestro innovador sistema Lift & Trim levanta todos los vellos y los guía hacia las cuchillas de acero inoxidable con doble afilado. El resultado es un afeitado o barba corta uniforme en una sola pasada.

Cuchillas de acero inoxidable con doble afilado para recortar más rápido

Cuchillas de acero inoxidable con doble afilado para recortar más rápido

Las resistentes cuchillas de acero cuentan con un doble afilado para ofrecer gran durabilidad y cortar hasta el vello más grueso. Además, se afilan automáticamente al rozarse entre ellas durante el recorte.

Especificaciones técnicas

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Premios

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Avisos legales

  1. Probado en entorno de laboratorio en alfombrillas de pelo