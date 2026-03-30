Descontinuado
BT7500/15
Ajuste de precisión de 0,5 mm
Cuchillas autoafilables de metal
Hasta 75 minutos de uso/1 hora de carga
Sist. de aspiración de alto rendimiento
El sistema de aspiración de alto rendimiento del recortador de barba Philips 7000 proporciona un flujo de aire mejorado y un 50% más fuerte * para capturar hasta el 95% del vello que cortaste ** y ofrecerte un recorte más prolijo.
La barba no tiene ninguna posibilidad. El sistema Lift&Trim Pro atrapa todos los vellos cortos y los levanta hacia las cuchillas para lograr un corte preciso, sin dejar de ser una cortadora ideal para barbas largas.
Las cuchillas con doble afilado garantizan que se logren bordes precisos y un recorte superior; son ideales para los vellos más gruesos. No requieren lubricante ni cuchillas de repuesto.
Comparado con el modelo anterior de Philips
Probado en entorno de laboratorio en alfombrillas de pelo