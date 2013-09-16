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Descontinuado

Microcadena

BTM2280/12

Sistema de sonido que se adapta a tu hogar

Reproduce tu música portátil en casa. Esta microcadena de Philips incluye USB directo y entrada de audio. Además, con la transmisión de música inalámbrica a través de Bluetooth, te permite disfrutar de la música sin complicaciones.

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Obsesionados por el sonido

Sistema de sonido que se adapta a tu hogar

  • Bluetooth®

  • 20 W

Potencia de salida máxima de 20 W RMS

Reproduce MP3-CD, CD y CD-R/RW

Reproduce MP3-CD, CD y CD-R/RW

MP3 significa "MPEG 1 Audio nivel 3". MP3 es una revolucionaria tecnología de compresión con la que puede reducirse hasta 10 veces el tamaño de archivos musicales digitales muy grandes sin degradar sustancialmente su calidad de sonido. MP3 se ha convertido en el formato estándar de compresión de audio en Internet, ya que agiliza y facilita la transferencia de archivos de audio.

Diseño compacto que se adapta a cualquier espacio y a cualquier estilo de vida

Diseño compacto que se adapta a cualquier espacio y a cualquier estilo de vida. El conjunto compacto se adapta a cualquier habitación gracias a su diseño elegante y a su tamaño.

Especificaciones técnicas

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