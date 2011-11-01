Descontinuado
CE131/00
Disfrutá de la música en vivo en el auto
Con el sistema Philips CE131 podés disfrutar de tu música sin interrupciones desde diferentes fuentes como USB, SDHC y reproductores de MP3 portátiles en la comodidad de tu auto. Te ofrece un panel frontal desmontable antirrobo y protección contra descargas eléctricas para un rendimiento increíble.
USB / SDHC
Con la innovadora tecnología Music Zone de Philips, el conductor y los pasajeros pueden disfrutar de la música con un efecto espacial mucho más realista, tal como la concibió el artista. Este sistema te permite cambiar las zonas de reproducción y seleccionar la salida de audio óptima según la ubicación de los pasajeros. La función tiene tres ajustes predefinidos: izquierda, derecha y frente (todos) para que escuches la música como más te gusta y fácilmente, solo o acompañado.
Al activar el refuerzo dinámico de graves (DBB), las frecuencias más graves se mejoran electrónicamente para conseguir una reproducción del sonido constante, especialmente cuando el volumen del parlante está en un nivel bajo. Disfrutá de unos graves impresionantes en todo momento.
Gracias a la completa capacidad de transferencia de archivos, puedes disfrutar fácilmente de la comodidad de acceder a más música digital a través de las ranuras para tarjetas SDHC y USB directo incorporadas.