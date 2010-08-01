Hacé búsquedas al instante y accedé rápidamente a la información

Con esta función podés encontrar las pistas o álbumes que buscás más rápido porque te permite explorar las canciones y carpetas de los dispositivos USB y SDHC. Con los botones especiales para carpetas y canciones, hacé tus búsquedas en sólo tres pasos: presioná el botón, girá la perilla de control de volumen y pulsá para seleccionar. Un proceso simple para explorar tu música de forma fácil y rápida sin desconcentrarte.