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Descontinuado

Sistema de audio para el auto

CEM1000/00

Disfrutá de tu música sin interrupciones vayas donde vayas.

Con el sistema Philips CEM1000 podés disfrutar de tu música digital sin interrupciones desde diferentes fuentes portátiles como CD y MP3 en la comodidad de tu auto. Además, tiene un panel frontal desmontable antirrobo y protección contra descargas eléctricas para que te concentres sólo en el ritmo.

Ver todos los beneficios

Reproduce música en CD, MP3 y WMA

Disfrutá de tu música sin interrupciones vayas donde vayas.

  • CD

Hacé búsquedas al instante y accedé rápidamente a la información

Hacé búsquedas al instante y accedé rápidamente a la información

Con esta función podés encontrar las pistas o álbumes que buscás más rápido porque te permite explorar las canciones y carpetas de los dispositivos USB y SDHC. Con los botones especiales para carpetas y canciones, hacé tus búsquedas en sólo tres pasos: presioná el botón, girá la perilla de control de volumen y pulsá para seleccionar. Un proceso simple para explorar tu música de forma fácil y rápida sin desconcentrarte.

Alta protección contra descargas eléctricas para disfrutar más de la música

Panel frontal extraíble y oscurecimiento para mayor seguridad antirrobo

Panel frontal extraíble y oscurecimiento para mayor seguridad antirrobo

Especificaciones técnicas

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