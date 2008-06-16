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Descontinuado

sistema docking

DC570/12

Música del iPod a todo volumen y con un sonido excepcional

Este elegante Docking System DC570 de Philips llenará cualquier habitación con tus canciones de iPod favoritas. Con su elegante diseño que ocupa un espacio mínimo, este atractivo sistema proporciona un potente e increíble sonido Hi-Fi mediante el subwoofer integrado.

Ver todos los beneficios

con altavoz de torre

Música del iPod a todo volumen y con un sonido excepcional

Sonido Hi-Fi potente para llenar tu habitación

Sonido Hi-Fi potente para llenar tu habitación

Sistema 2.1 con un subwoofer integrado

Potencia de salida total de 100 W RMS

Potencia de salida total de 100 W RMS

RMS son las siglas en inglés de Media cuadrática, que se usa como medida típica de la potencia de audio o, en concreto, de la energía eléctrica que se transmite de un amplificador de audio a un altavoz, y se mide en vatios. La cantidad de energía eléctrica que llega al altavoz y su sensibilidad determinan la potencia de sonido que se genera. Básicamente, los amplificadores están limitados por la cantidad de energía eléctrica que pueden amplificar y los altavoces por la energía eléctrica que pueden convertir en energía acústica sin distorsionar la señal de audio. Cuanto mayor sea la potencia en vatios, mejor será la potencia de sonido emitida por el altavoz.

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