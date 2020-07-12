Descontinuado
DLC3106C/00
Cable de USB-C a USB-C, de 2 m
Cargá tu dispositivo cuando esté conectado. Funciona con tu cargador USB de pared o de auto existente y es ideal como repuesto o sustitución de los cables normales.
Sincronización y carga
2 metros (6,5 pies)
Llévalo contigo, guárdalo en el escritorio o sustituye el que has perdido para que puedas conectarte y cargar cuando lo necesites.
Funciona con cualquiera de tus fuentes de alimentación basadas en USB (de pared, del coche o del ordenador) para cargar fácilmente el dispositivo cuando lo necesites.