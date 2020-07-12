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Descontinuado

Cable USB-C a USB-C

DLC3106C/00

Cable de USB-C a USB-C, de 2 m

Cargá tu dispositivo cuando esté conectado. Funciona con tu cargador USB de pared o de auto existente y es ideal como repuesto o sustitución de los cables normales.

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Salida de 15 W

Cable de USB-C a USB-C, de 2 m

  • Sincronización y carga

  • 2 metros (6,5 pies)

Un buen cable de repuesto o recambio para tenerlo a mano

Llévalo contigo, guárdalo en el escritorio o sustituye el que has perdido para que puedas conectarte y cargar cuando lo necesites.

Funciona con tus cargadores USB de pared o del coche existentes

Funciona con cualquiera de tus fuentes de alimentación basadas en USB (de pared, del coche o del ordenador) para cargar fácilmente el dispositivo cuando lo necesites.

Especificaciones técnicas

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