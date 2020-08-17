Descontinuado
DLC3106V/00
Cable de USB-A a Lightning
Conecta tu iPhone al Macbook para sincronizar música, aplicaciones, fotos, actualizaciones y mucho más. El dispositivo se cargará mientras está conectado, y es compatible con cualquier cargador de soporte USB o de coche. Ideal como repuesto o sustitución de los cables normales.
Sincronización y carga
2 m
Un buen repuesto o recambio del cable Lightning de Apple
Funciona con cualquiera de tus fuentes de alimentación basadas en USB (de pared, del coche o del ordenador) para cargar fácilmente el dispositivo cuando lo necesites.
Compatible con una velocidad de transferencia de datos USB 2.0 de alta velocidad de 480 Mbps