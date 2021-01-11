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Descontinuado

Cable de USB a micro USB

DLC5203U/00

Cable trenzado de USB-A a Micro de alta calidad

Es compatible con el cargador USB de pared o con cargadores para coche con conector micro USB. Un gran cable de repuesto que nunca viene mal.

Ver todos los beneficios

Cable trenzado de USB-A a Micro de alta calidad

  • Sincronización y carga

  • 1 metro

  • Cable trenzado negro

Kevlar añadido al cable para mayor resistencia

Kevlar añadido al cable de carga para una resistencia reforzada

Sometido a pruebas de tensión más de 10 000 veces

Cable de carga sometido a pruebas de tensión más de 10 000 veces para un uso intensivo

Compatible con la transferencia de datos USB 2.0

Compatible con una velocidad de transferencia de datos USB 2.0 de alta velocidad de 480 Mbps

Especificaciones técnicas

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