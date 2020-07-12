Descontinuado
DLC5204L/00
Cable trenzado de USB-C a Lightning de alta calidad
Para obtener la máxima potencia del cargador con PD, necesitarás este cable de USB-C a Lightning para tu iPhone o iPad. Cable de alta calidad de 1,22 metros para ofrecerte mayor flexibilidad.
Sincronización y carga
1,2 m
Cable trenzado negro
Suministro de energía
Llévalo contigo, guárdalo en el escritorio o sustituye el que has perdido para que puedas conectarte y cargar cuando lo necesites.
Cable de carga sometido a pruebas de tensión más de 10 000 veces para un uso intensivo
Funciona con cualquiera de tus fuentes de alimentación basadas en USB (de pared, del coche o del ordenador) para cargar fácilmente el dispositivo cuando lo necesites.