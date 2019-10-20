Descontinuado
DLC5206C/00
Cable trenzado de USB-C a USB-C de alta calidad
Cable de alta calidad de 2 metros de largo para ofrecerte mayor flexibilidad mientras cargas dispositivos con puerto USB-C
Sincronización y carga
2 m
Cable trenzado negro
Algunas veces un cable más largo es justo lo que necesitas para conseguir un mejor acceso y una comodidad añadida
Cable de carga sometido a pruebas de tensión más de 10 000 veces para un uso intensivo
Compatible con la alta velocidad de transferencia de 5 Gbps de USB 3.0.