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Descontinuado

Cable de USB-C a Lightning

DLC5206L/00

Cable trenzado de USB-C a Lightning de alta calidad

Para obtener la máxima potencia del cargador con PD, necesitarás este cable de USB-C a Lightning para tu iPhone o iPad. Cable de alta calidad de 2 metros para ofrecerte mayor flexibilidad.

Ver todos los beneficios

Cable trenzado de USB-C a Lightning de alta calidad

  • Sincronización y carga

  • 2 m

  • Cable trenzado negro

  • Suministro de energía

Cable extra largo para un acceso fácil y una gran comodidad

Algunas veces un cable más largo es justo lo que necesitas para conseguir un mejor acceso y una comodidad añadida

Sometido a pruebas de tensión más de 10 000 veces

Cable de carga sometido a pruebas de tensión más de 10 000 veces para un uso intensivo

Un buen cable de repuesto o recambio para tenerlo a mano

Llévalo contigo, guárdalo en el escritorio o sustituye el que has perdido para que puedas conectarte y cargar cuando lo necesites.

Especificaciones técnicas

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