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Soporte de teléfono

DLK3422NB/00

Montaje magnético para el automóvil

Proporcioná una experiencia de ajuste de 360 grados con el ajuste con bola de direccionamiento. Asegurá el montaje al automóvil con el adhesivo 3M incluido.

Ver todos los beneficios

Montaje magnético para el automóvil

  • Succión magnética

Rotación de 360 grados para un fácil acceso

Este soporte puede girarse 360 grados, lo que permite colocar el dispositivo vertical u horizontalmente para un mejor acceso y una fácil visualización en el coche.

Montaje seguro en el automóvil con soporte flexible y base giratoria

Montá el iPod en el automóvil de forma segura en una base giratoria y flexible. Con el soporte flexible podrás colocarlo en la posición que más te guste, mientras que con la base giratoria podrás acceder a él fácilmente y ver el contenido del iPod touch en horizontal.

Colocación en la base de forma fácil y rápida

Esta funda dispone de una sección inferior que te permite colocar tu dispositivo en la base de forma fácil y rápida mientras permanece protegido por el resto de la funda.

Especificaciones técnicas

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