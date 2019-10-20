Descontinuado
DLK3532Q/00
Soporte para coches con carga inalámbrica con Qi
Conecta tu teléfono con el brazo articulado para poder girarlo e inclinarlo.
10 W
Carga inalámbrica Qi
Este sistema de montaje se engancha en la rejilla de ventilación del coche y te permite fijar y colocar el dispositivo de forma que lo tengas cómodamente a mano en carretera.
Se necesita un cargador Quickcharge para disfrutar de un rendimiento de carga de 10 W. Identifica el estándar de carga del cargador de pared o la regleta para proporcionar una carga más rápida automáticamente.
Dos brazos extensibles para un montaje y extracción sencillos del dispositivo con una sola mano