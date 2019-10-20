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Montaje para coche y escritorio

DLK3532Q/00

Soporte para coches con carga inalámbrica con Qi

Conecta tu teléfono con el brazo articulado para poder girarlo e inclinarlo.

Ver todos los beneficios

Conecta tu teléfono fácilmente

Soporte para coches con carga inalámbrica con Qi

  • 10 W

  • Carga inalámbrica Qi

Sistema de montaje en el salpicadero

Este sistema de montaje se engancha en la rejilla de ventilación del coche y te permite fijar y colocar el dispositivo de forma que lo tengas cómodamente a mano en carretera.

Carga inalámbrica rápida de 10 W

Se necesita un cargador Quickcharge para disfrutar de un rendimiento de carga de 10 W. Identifica el estándar de carga del cargador de pared o la regleta para proporcionar una carga más rápida automáticamente.

Para un montaje y extracción sencillos del dispositivo con una sola mano

Dos brazos extensibles para un montaje y extracción sencillos del dispositivo con una sola mano

Especificaciones técnicas

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