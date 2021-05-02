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Descontinuado

Brazo extensible

DLK3605L/00

Brazo extensible simple y conveniente

El cuerpo del producto cuenta con un mango retráctil y deslizable, que se puede reducir a un trípode con facilidad, y un control remoto que se puede separar del cuerpo. Ángulos ajustables para un campo más amplio de visión.

Ver todos los beneficios

Un solo botón de control

Brazo extensible simple y conveniente

La perilla de fácil ajuste proporciona un ángulo de visualización de 360°

La perilla de fácil ajuste proporciona un ángulo de visualización de 360°

Bloquea y libera el teléfono con seguridad con solo presionar un dedo

Bloquea y libera el teléfono con seguridad con solo presionar un dedo

Enchufe plegable para más comodidad portátil

El enchufe puede plegarse cuando no se usa y te ofrece más comodidad portátil cuando estás fuera de tu casa.

Especificaciones técnicas

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