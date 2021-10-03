Descontinuado
DLK5527C/00
Hub USB-C 3.1 que se amplía a minihub de 4 puertos
Un versátil USB-C 3.1 que se amplía a 4 puertos: incluye tres puertos de carga USB-A 3.0 y uno USB-C.
USB 3.1 tipo C
USB 3.0
Compatible con una velocidad de transferencia de datos de alta velocidad de 5 Gbps USB 3.0.
Compatible con una velocidad de transferencia de datos de alta velocidad de 480 Mbps USB 2.0
Admite transmisión USB 3.0 de super velocidad de 5 Gbps, compatible con velocidad de transferencia USB 2.0 de 480 Mbps.