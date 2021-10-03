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Descontinuado

Hub USB C

DLK5528C/00

Hub USB-C 3.1 que se amplía a minihub de 5 puertos

Un USB-C 3.1 versátil se expande a 5 puertos: un USB-C PD3.0, un HDMI 4K, 3 entradas USB-A 3.0 con velocidad de transferencia de 5 Gbps. Salida máxima del USB-C de 100 W. Salida máxima de los USB-A de 17 W.

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Salida USB-C de 100 W

Hub USB-C 3.1 que se amplía a minihub de 5 puertos

  • USB 3.1 tipo C

  • USB 3.0

  • PD 3.0

Varios puertos USB-C y USB-A

Varios puertos USB-C y USB-A te permiten ampliar tu MacBook/MacBook Pro u otro dispositivo con USB-C para conectar todos los dispositivos USB que necesites mientras se carga a través de un cargador USB-C.

Salida HDMI: video digital de alta definición con audio digital

Salida HDMI: video digital de alta definición con audio digital

HDMI es una conexión digital directa que puede transmitir video de alta definición y audio multicanal digital. Como no convierte la información al formato analógico, ofrece una calidad de imagen y sonido excelente y sin ruidos. HDMI es totalmente compatible con DVI.

Admite transferencia de datos USB 3.0

Compatible con una velocidad de transferencia de datos de alta velocidad de 5 Gbps USB 3.0.

Especificaciones técnicas

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