ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

  • Fotografía del embalaje
  • Imagen principal
  • Fotografía del embalaje
  • Imagen principal

Cargador USB

DLP1810CW/00

Batería portátil fina y potente

Gran capacidad de 10 000 mAh con batería segura de polímero de litio. Olvídate de los problemas cuando te quedes sin batería en el móvil. Incorpora un puerto USB-C de 3 A con carga rápida y dos USB-A para cargar tus dispositivos más recientes.

Ver todos los beneficios

con una fuente de alimentación portátil de apoyo

Batería portátil fina y potente

  • 10 000 mAh

  • Puertos de carga USB A y USB-C

  • Batería de polímero de litio

  • Blanco

Luz LED indicadora de carga

La discreta luz LED se ilumina suavemente para que puedas comprobar de un vistazo que la unidad está encendida.

Protección inteligente contra sobrecalentamiento, sobretensión y sobrecorriente

Protección inteligente contra sobrecalentamiento, sobretensión y sobrecorriente

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Suscribite a nuestro boletín

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales según mis preferencias y comportamiento sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja fácilmente en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.