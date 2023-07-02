DLP1810CW/00
Batería portátil fina y potente
Gran capacidad de 10 000 mAh con batería segura de polímero de litio. Olvídate de los problemas cuando te quedes sin batería en el móvil. Incorpora un puerto USB-C de 3 A con carga rápida y dos USB-A para cargar tus dispositivos más recientes.
10 000 mAh
Puertos de carga USB A y USB-C
Batería de polímero de litio
Blanco
La discreta luz LED se ilumina suavemente para que puedas comprobar de un vistazo que la unidad está encendida.
Protección inteligente contra sobrecalentamiento, sobretensión y sobrecorriente