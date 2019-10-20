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Cargador coche

DLP2520/00

Cargador USB doble para el coche

Permite cargar el teléfono y la tablet a toda velocidad al mismo tiempo para disponer de la máxima potencia en poco tiempo en el coche. La protección inteligente evita daños en los dispositivos de mayor valor. Potencia total de 3,1 A con salida máxima de 15,5 W.

Ver todos los beneficios

Salida máxima de 15,5 W.

Cargador USB doble para el coche

  • 2 puertos de carga USB

2 puertos USB para cargar dos dispositivos al mismo tiempo

2 puertos USB para cargar dos dispositivos al mismo tiempo

Carga desde la toma de 12 V del coche

El cargador compacto se enchufa en la toma de 12 V del coche y se conecta a tu dispositivo para realizar una carga fácil y cómoda en la carretera.

Compatible con tabletas, smartphones y la mayoría de dispositivos USB

Especificaciones técnicas

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