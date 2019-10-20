Cargador de pared de viaje con 1 puerto C y 1 puerto A

Ideal para viajar con 4 conectores intercambiables y una funda. Permite cargar los dispositivos más recientes con el puerto USB-C compatible con PD para optimizar la potencia de carga y minimizar el tiempo de carga. También puedes usar el puerto USB-A para cargar otros dispositivos a la vez.