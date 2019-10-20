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Descontinuado

Cargador de viaje USB

DLP2621T/00

Cargador de pared de viaje con 1 puerto C y 1 puerto A

Ideal para viajar con 4 conectores intercambiables y una funda. Permite cargar los dispositivos más recientes con el puerto USB-C compatible con PD para optimizar la potencia de carga y minimizar el tiempo de carga. También puedes usar el puerto USB-A para cargar otros dispositivos a la vez.

Ver todos los beneficios

Salida de 30 W con suministro de energía

Cargador de pared de viaje con 1 puerto C y 1 puerto A

  • Salida de 30 W

  • Suministro de energía

2 puertos USB para cargar dos dispositivos al mismo tiempo

2 puertos USB para cargar dos dispositivos al mismo tiempo

Compatible con tabletas, smartphones y la mayoría de dispositivos USB

Protección inteligente contra sobrecalentamiento, sobrevoltaje y sobrecorriente

Protección inteligente contra el sobrecalentamiento, sobrevoltaje, y sobrecorriente

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