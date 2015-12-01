Descontinuado
DLP3602U/10
Recargá varias veces sobre la marcha
Disfrutá de energía donde y cuando la necesités: las pilas te entregan energía adicional para disfrutar de incluso más de una carga completa. Los 2 puertos USB te permiten cargar 2 dispositivos al mismo tiempo. Carga ultrarrápida con 2,1 A.
Universal
La luz LED de encendido aparece cuando se presiona un botón para conocer el estado de las pilas rápidamente.
Esta fuente de alimentación externa te da alimentación adicional para más de dos recargas completas durante el viaje. Llevala con vos al salir de viaje para disponer de una fuente de alimentación de respaldo cuando la necesites.