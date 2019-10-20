Descontinuado
DLP5750/00
Pack de batería USB versátil
Capacidad de 5000 mAh con batería segura de polímero de litio. Olvídate de los problemas cuando te quedes sin batería en el móvil. USB doble para cargar 2 dispositivos a la vez.
5.000 mAh
El discreto indicador LED se ilumina suavemente para hacerte saber rápidamente que la unidad está conectada.
Incluso si no estás cerca de ningún cargador de pared o de coche, puedes recargar la batería de tu dispositivo con el cómodo pack de la batería. Este pack de la batería inteligente proporciona energía, de manera que puedes quitarlo después de usarlo y aún así disponer de una batería completamente llena.
2 puertos USB para cargar dos dispositivos al mismo tiempo