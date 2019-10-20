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Descontinuado

Cargador USB

DLP5750/00

Pack de batería USB versátil

Capacidad de 5000 mAh con batería segura de polímero de litio. Olvídate de los problemas cuando te quedes sin batería en el móvil. USB doble para cargar 2 dispositivos a la vez.

Ver todos los beneficios

Ultrafino con 2 puertos USB (salidas de 1 A y 2,1 A)

Pack de batería USB versátil

  • 5.000 mAh

Indicador LED de encendido

El discreto indicador LED se ilumina suavemente para hacerte saber rápidamente que la unidad está conectada.

Funciona en cualquier parte, ideal si no hay una fuente de alimentación cerca

Incluso si no estás cerca de ningún cargador de pared o de coche, puedes recargar la batería de tu dispositivo con el cómodo pack de la batería. Este pack de la batería inteligente proporciona energía, de manera que puedes quitarlo después de usarlo y aún así disponer de una batería completamente llena.

2 puertos USB para cargar dos dispositivos al mismo tiempo

2 puertos USB para cargar dos dispositivos al mismo tiempo

Especificaciones técnicas

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