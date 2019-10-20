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Cargador de viaje y cargador portátil

DLP5751T/00

Cargador portátil para viajes versátil

La capacidad de 5000 mAh con conectores intercambiables hacen que sea tu compañero de viajes ideal. Los conectores incluyen los tipos de la UE, AU, el Reino Unido y EE. UU., y te permiten cargar directamente desde la toma de corriente. Olvidate de los inconvenientes para cargar tus dispositivos móviles y utiliza este cargador en el extranjero.

Ver todos los beneficios

con conectores intercambiables

Cargador portátil para viajes versátil

  • 5000 mAh

  • QC 3.0 y PD

Los puertos USB-A y USB-C permiten cargar dos dispositivos simultáneamente

Los puertos USB-A y USB-C permiten cargar dos dispositivos simultáneamente. El puerto USB-A funciona con la mayoría de los dispositivos con carga USB, mientras que el USB-C es el conector de carga más reciente adoptado en dispositivos móviles, como teléfonos móviles, cámaras para exterior y tabletas.

Indicador LED de encendido

El discreto indicador LED se ilumina suavemente para hacerte saber rápidamente que la unidad está conectada.

Funciona en cualquier parte, ideal si no hay una fuente de alimentación cerca

Incluso si no estás cerca de ningún cargador de pared o de coche, puedes recargar la batería de tu dispositivo con el cómodo pack de la batería. Este pack de la batería inteligente proporciona energía, de manera que puedes quitarlo después de usarlo y aún así disponer de una batería completamente llena.

Especificaciones técnicas

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