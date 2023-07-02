DLP7717NB/00
Batería portátil fina y potente
Gran capacidad de 10 000 mAh con batería segura de polímero de litio. Olvídate de los problemas cuando te quedes sin batería en el móvil. Es la compañera de viaje ideal para proporcionar alimentación a todos tus dispositivos móviles.
10 000 mAh
2 puertos de carga USB
Pantalla LCD para el indicador de la batería
Protección inteligente contra el sobrecalentamiento, sobrevoltaje, y sobrecorriente
Incluso si no estás cerca de ningún cargador de pared o de coche, puedes recargar la batería de tu dispositivo con el cómodo pack de la batería. Este pack de la batería inteligente proporciona energía, de manera que puedes quitarlo después de usarlo y aún así disponer de una batería completamente llena.