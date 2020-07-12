Descontinuado
DLP7719N/00
Batería portátil fina y potente
Entrada Micro y tipo C, doble salida USB-A y USB-C.
10 000 mAh
USB doble
El discreto indicador LED se ilumina suavemente para hacerte saber rápidamente que la unidad está conectada.
Incluso si no estás cerca de ningún cargador de pared o de coche, puedes recargar la batería de tu dispositivo con el cómodo pack de la batería. Este pack de la batería inteligente proporciona energía, de manera que puedes quitarlo después de usarlo y aún así disponer de una batería completamente llena.
2 puertos USB para cargar dos dispositivos al mismo tiempo