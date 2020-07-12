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Descontinuado

Cargador USB

DLP7719N/00

Batería portátil fina y potente

Entrada Micro y tipo C, doble salida USB-A y USB-C.

Ver todos los beneficios

con una fuente de alimentación portátil de apoyo

Batería portátil fina y potente

  • 10 000 mAh

  • USB doble

Indicador LED de encendido

El discreto indicador LED se ilumina suavemente para hacerte saber rápidamente que la unidad está conectada.

Funciona en cualquier parte, ideal si no hay una fuente de alimentación cerca

Incluso si no estás cerca de ningún cargador de pared o de coche, puedes recargar la batería de tu dispositivo con el cómodo pack de la batería. Este pack de la batería inteligente proporciona energía, de manera que puedes quitarlo después de usarlo y aún así disponer de una batería completamente llena.

2 puertos USB para cargar dos dispositivos al mismo tiempo

2 puertos USB para cargar dos dispositivos al mismo tiempo

Especificaciones técnicas

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