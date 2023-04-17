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Cargador USB

DLP7721C/00

Potente batería portátil

Gran capacidad de 10 000 mAh con batería segura de polímero de litio. Olvídate de los problemas cuando te quedes sin batería en el móvil. Carga rápidamente tu dispositivo con el puerto USB-C PD 3.0 hasta a 20 W o el USB-A con QC 3.0 hasta a 18 W.

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con una fuente de alimentación portátil de apoyo

Potente batería portátil

  • 20 000 mAh

  • 3 puertos de carga USB

  • QC 3.0 y PD 3.0

  • Fuente de alimentación programable

Puerto de carga USB-C PD de 20 W

Equipado con puerto USB-C de carga rápida PD (Power Delivery) de 20 W.

USB-A con carga rápida QC

La tecnología de carga rápida Quick Charge (QC) ofrece una carga más rápida al aumentar la tensión y la corriente. Utiliza el protocolo Quick Charge para optimizar las velocidades de carga de los dispositivos compatibles y reducir los tiempos de carga.

50 % de carga en 30 minutos

Carga rápida: carga el teléfono móvil sin batería hasta el 50 % en 30 minutos.

Especificaciones técnicas

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