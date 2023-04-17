DLP7721C/00
Potente batería portátil
Gran capacidad de 10 000 mAh con batería segura de polímero de litio. Olvídate de los problemas cuando te quedes sin batería en el móvil. Carga rápidamente tu dispositivo con el puerto USB-C PD 3.0 hasta a 20 W o el USB-A con QC 3.0 hasta a 18 W.
20 000 mAh
3 puertos de carga USB
QC 3.0 y PD 3.0
Fuente de alimentación programable
Equipado con puerto USB-C de carga rápida PD (Power Delivery) de 20 W.
La tecnología de carga rápida Quick Charge (QC) ofrece una carga más rápida al aumentar la tensión y la corriente. Utiliza el protocolo Quick Charge para optimizar las velocidades de carga de los dispositivos compatibles y reducir los tiempos de carga.
Carga rápida: carga el teléfono móvil sin batería hasta el 50 % en 30 minutos.