Descontinuado
DLP7721N/00
Batería portátil fina y potente
Disfruta de energía donde y cuando la necesites con alimentación adicional de incluso más de una carga completa. Los dos puertos USB te permitirán cargar dos dispositivos al mismo tiempo. Gran capacidad de 20 000 mAh para cargar por completo más veces un teléfono o una tablet
20 000 mAh
USB doble
Batería de polímero de litio
Incluso si no estás cerca de ningún cargador de pared o de coche, puedes recargar la batería de tu dispositivo con el cómodo pack de la batería. Este pack de la batería inteligente proporciona energía, de manera que puedes quitarlo después de usarlo y aún así disponer de una batería completamente llena.
El cable micro-USB a USB 2.0 incluido se utiliza con teléfonos móviles, cámaras digitales y otros dispositivos portátiles con una conexión micro-USB. Llévalo contigo, ponlo en tu escritorio o sustituye el que perdiste de manera que siempre puedas conectarlo y cargarlo cuando lo necesites.
Esta fuente de alimentación externa te da alimentación adicional para más de dos recargas completas durante el viaje. Llévatela contigo al salir de viaje para disponer de una fuente de alimentación de apoyo cuando la necesites.