Descontinuado
DLP8718PC/00
Batería portátil fina y potente
Gran capacidad de 10 000 mAh con indicador LED de nivel de batería. Olvídate de los problemas cuando te quedes sin batería en el móvil. Es la compañera de viaje ideal para proporcionar alimentación a todos tus dispositivos móviles.
10 000 mAh
Rosa
Puerto de carga USB A y tipo C
El discreto indicador LED se ilumina suavemente para hacerte saber rápidamente que la unidad está conectada.
Incluso si no estás cerca de ningún cargador de pared o de coche, puedes recargar la batería de tu dispositivo con el cómodo pack de la batería. Este pack de la batería inteligente proporciona energía, de manera que puedes quitarlo después de usarlo y aún así disponer de una batería completamente llena.
Esta unidad universal cuenta con una conexión USB que se puede utilizar con dispositivos USB a través del cable USB que se incluye con ellos (también se puede comprar por separado).