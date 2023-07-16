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Cargador inalámbrico
Carga inalámbrica Qi: coloca el móvil sobre la superficie para obtener la posición óptima y lograr una carga rápida (máx. 15 W) sin líos de cables.
15 W
Anillo magnético
Carga inalámbrica Qi
El cargador inalámbrico incluye un borde magnético que optimiza la alineación de productos MagSafe de Apple con carga inalámbrica.
Protección inteligente contra el sobrecalentamiento, sobrevoltaje, y sobrecorriente
Diseño antideslizante para sujetar el teléfono en la posición deseada y evitar que se deslice por la vibración del teléfono.