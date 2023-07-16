ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

  • Imagen solo del producto
  • Fotografía del embalaje
  • Imagen solo del producto
  • Fotografía del embalaje

Carga inalámbrica

DLP9017/00

Cargador inalámbrico

Carga inalámbrica Qi: coloca el móvil sobre la superficie para obtener la posición óptima y lograr una carga rápida (máx. 15 W) sin líos de cables.

Ver todos los beneficios

Cargador inalámbrico

  • 15 W

  • Anillo magnético

  • Carga inalámbrica Qi

Cargador inalámbrico con borde magnético

El cargador inalámbrico incluye un borde magnético que optimiza la alineación de productos MagSafe de Apple con carga inalámbrica.

Protección inteligente contra sobrecalentamiento, sobrevoltaje y sobrecorriente

Protección inteligente contra el sobrecalentamiento, sobrevoltaje, y sobrecorriente

Diseño antideslizante

Diseño antideslizante para sujetar el teléfono en la posición deseada y evitar que se deslice por la vibración del teléfono.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Suscribite a nuestro boletín

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.

Deseo recibir comunicaciones promocionales, basadas en mis preferencias y comportamiento, sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo cancelar la suscripción en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.