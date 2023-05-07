DLP9779TB/00
Batería portátil fina y potente
Gran capacidad de 10 000 mAh, con salida USB-C de 20 W y carga inalámbrica de 15 W. Se acabaron las molestias cuando el móvil se queda sin batería. Coloca el teléfono móvil en el anillo magnético para obtener una posición óptima para la carga inalámbrica.
10 000 mAh
con carga inalámbrica
Puerto tipo C
Carga tu teléfono móvil con la carga rápida inalámbrica de 15 W.
El cargador inalámbrico incluye un borde magnético que optimiza la alineación de productos MagSafe de Apple con carga inalámbrica.
Incluso si no estás cerca de ningún cargador de pared o de coche, puedes recargar la batería de tu dispositivo con el cómodo pack de la batería. Este pack de la batería inteligente proporciona energía, de manera que puedes quitarlo después de usarlo y aún así disponer de una batería completamente llena.