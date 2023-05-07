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Cargador USB

DLP9779TB/00

Batería portátil fina y potente

Gran capacidad de 10 000 mAh, con salida USB-C de 20 W y carga inalámbrica de 15 W. Se acabaron las molestias cuando el móvil se queda sin batería. Coloca el teléfono móvil en el anillo magnético para obtener una posición óptima para la carga inalámbrica.

Ver todos los beneficios

con una funda transparente.

Batería portátil fina y potente

  • 10 000 mAh

  • con carga inalámbrica

  • Puerto tipo C

Carga inalámbrica rápida de 15 W

Carga tu teléfono móvil con la carga rápida inalámbrica de 15 W.

Cargador inalámbrico con borde magnético

El cargador inalámbrico incluye un borde magnético que optimiza la alineación de productos MagSafe de Apple con carga inalámbrica.

Funciona en cualquier parte, ideal si no hay una fuente de alimentación cerca

Incluso si no estás cerca de ningún cargador de pared o de coche, puedes recargar la batería de tu dispositivo con el cómodo pack de la batería. Este pack de la batería inteligente proporciona energía, de manera que puedes quitarlo después de usarlo y aún así disponer de una batería completamente llena.

Especificaciones técnicas

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