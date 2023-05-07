DLP9779TB/00
Batería portátil fina y potente
Gran capacidad de 10 000 mAh, con salida USB-C de 20 W y carga inalámbrica de 15 W. Se acabaron las molestias cuando el móvil se queda sin batería. Coloca el teléfono móvil en el anillo magnético para obtener una posición óptima para la carga inalámbrica.
10 000 mAh
con carga inalámbrica
Puerto tipo C
El cargador inalámbrico incluye un borde magnético que optimiza la alineación de productos MagSafe de Apple con carga inalámbrica.
Protección inteligente contra sobrecalentamiento, sobretensión y sobrecorriente
La carga inalámbrica con tecnología Qi ha sido ampliamente adoptada en smartphones y otros dispositivos móviles. Los cargadores inalámbricos de Philips son compatibles con teléfonos y otros dispositivos que admiten tecnología inalámbrica Qi. Solo tienes que colocar el dispositivo en este panel para disfrutar de una experiencia de carga sin esfuerzo.