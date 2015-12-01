Descontinuado
DS3205/37
Sonidos que se adaptan a tu casa
El parlante con base DS3205, que es compatible con iPhone 5 y los últimos modelos de iPod a través del conector Lightning, reproduce la música de iPod/iPhone con un sonido nítido. Disfrutá de la opción de alimentación mediante CA o pilas para una máxima flexibilidad.
con conector Lightning
para iPod/iPhone
10 W, funciona con pilas o CA
Disfruta de tu música favorita mientras cargas tu iPod/iPhone a través del nuevo conector Lightning. Solo tienes que conectarlo directamente en el altavoz para reproducir las canciones que desees con un sonido soberbio. También carga el dispositivo rápidamente mientras se reproduce, por lo que no tendrás que preocuparte por si te quedas sin batería.