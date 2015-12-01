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Descontinuado

Parlante con base

DS3205/37

Sonidos que se adaptan a tu casa

El parlante con base DS3205, que es compatible con iPhone 5 y los últimos modelos de iPod a través del conector Lightning, reproduce la música de iPod/iPhone con un sonido nítido. Disfrutá de la opción de alimentación mediante CA o pilas para una máxima flexibilidad.

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Sonidos que se adaptan a tu casa

  • con conector Lightning

  • para iPod/iPhone

  • 10 W, funciona con pilas o CA

Carga rápida y reproducción de música a través del conector Lightning

Carga rápida y reproducción de música a través del conector Lightning

Disfruta de tu música favorita mientras cargas tu iPod/iPhone a través del nuevo conector Lightning. Solo tienes que conectarlo directamente en el altavoz para reproducir las canciones que desees con un sonido soberbio. También carga el dispositivo rápidamente mientras se reproduce, por lo que no tendrás que preocuparte por si te quedas sin batería.

Potencia de salida total de 10 W RMS

Tecnología de protección para bloquear las interferencias de los celulares

Especificaciones técnicas

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