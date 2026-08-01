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Planchado
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Serie 3000 Plancha de vapor
Asistencia técnica
DST3010/30
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Guía de introducción
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Tipo de agua para la plancha de vapor o el vaporizador
¿Cómo descalcifico mi plancha de vapor de Philips?
Cómo limpiar el depósito de agua del centro de planchado Philips
Cómo limpiar la suela de la plancha de vapor/en seco Philips
Mi plancha de vapor Philips ya no se calienta
El centro de planchado Philips no quita las arrugas
La plancha de vapor Philips no produce vapor
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